07октября 2021
четверг
|
Тело женщины с ножевым ранением нашли в Озерах
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 7 Октября 2021, 09:54
В квартире в 1-м микрорайоне в Озерах городского округа Коломна обнаружили труп ранее судимой женщины 1979 года рождения с проникающим колото-резанным ранением груди, рассказали РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска за совершенное преступление задержали ранее судимого мужчину 1985 года рождения.
Данное преступление было совершено в ходе конфликта при совместном распитии алкоголя.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +2 +4 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры