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Полиция Подмосковья задержала подозреваемых в похищении человека
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 2 Ноября 2021, 12:48
Группу лиц, подозреваемых в похищении человека, задержали сотрудники уголовного розыска Подмосковья совместно с коллегами из Ногинска. Злоумышленников отправили под стражу, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.
«По имеющейся информации, злоумышленники, находясь на территории одного из СНТ в Богородском городскому округе, причинили телесные повреждения 42-летнему гражданину, насильно поместили его в багажник автомобиля и увезли в Москву, где незаконно удерживали в гараже», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
За освобождение похищенного у его родственников потребовали 30 тыс. долларов. В момент передачи денег одного из злоумышленников задержали сотрудники полиции при поддержке Росгвардии.
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