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Задержаны подозреваемые в грабеже пункта приема металла в Раменском округе
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Происшествия — 22 Ноября 2021, 10:21
Сотрудники МУ МВД России «Раменское» при поддержке Росгвардии задержали 3 подозреваемых в совершении грабежа денежных средств из кассы пункта приема металла в деревне Чулково, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По данным следствия, злоумышленники проникли на территорию пункта на автомобиле под видом клиентов.
«Причинив телесные повреждения сотруднику организации и угрожая ему пистолетом, правонарушители попытались похитить денежные средства из кассы. Не сумев завершить преступление, они скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Андрей Пышкин.
Во время обысков в жилищах подозреваемых было обнаружено и изъято оружие, его отправили на экспертизу.
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