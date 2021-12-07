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В Подмосковье отец и сын похищали породистых лошадей и пускали их на мясо
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Декабря 2021, 12:43
Подмосковные полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж породистых лошадей из областных конноспортивных клубов. Элитных животных забивали на мясо, информируется на сайте «МВД Медиа».
Задержанными оказались жители Ступина, отец и сын. Мужчина оказался рецидивистом, а молодой человек находился в федеральном розыске.
«В октябре злоумышленники проникли на территорию клуба в поселке Андреевка и похитили из загона 5 лошадей. Породистые животные предназначались для участия в спортивных состязаниях. В связи с этим ущерб оценен в сумму более 4 млн рублей», – отметила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, через месяц аналогичное преступление они совершили в поселке Поварово, где украли двух лошадей и двух жеребят.
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