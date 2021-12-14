15декабря 2021
среда
|
Площадь пожара на предприятии по переработке дерева в Клину составила 1,5 тыс кв м
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Происшествия — 14 Декабря 2021, 10:50
Пожар тушат на предприятии по переработке дерева в Высоковске в Клину, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, рассказали РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар произошел по адресу: Первомайская улица, дом 2. На его тушение направили 47 человек и 15 единиц техники.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Всего за минувшие сутки в Подмосковье возникло 30 техногенных пожаров. К их тушению привлекли 563 человека и 75 единиц техники.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
ночью -1 -3 утром -1 +1
Котировки
Партнеры