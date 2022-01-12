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Двоих подозреваемых в серии магазинных краж задержали в Щелкове
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Происшествия — 12 Января 2022, 13:08
Полицейские Щелкова задержали двоих мужчин, подозреваемых в серии краж из магазинов, информируется на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В полицию поступило заявление от представительницы коммерческой организации о том, что неизвестные похитили товары из магазина в деревне Серково, причинив материальный ущерб в размере более 9 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны 35-летний ранее судимый житель Балашихи и 34-летний житель Белгородской области.
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