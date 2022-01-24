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ФАС России возбудила дела по факту необоснованного подорожания листового стекла
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 24 Января 2022, 10:25
В отношении компаний «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» и «Пилкингтон Гласс» ФАС России возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства. Организации обвиняются в необоснованном подорожании листового стекла, инфомирует пресс-служба Московского областного УФАС России.
Компании вместе с другими производителями занимают коллективное доминирующее положение на рынке. По данным Росстата, цена листового стекла выросла на 90% с августа 2020 года по август 2021 года. При этом подорожание шло быстрее, чем себестоимость.
Ведомство пришло к выводу, что собранные данные свидетельствуют о необоснованно высокой наценке на производимую компаниями продукцию, и возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства.
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