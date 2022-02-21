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Полицейские задержали в Дубне сбытчиков мефедрона
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Происшествия — 21 Февраля 2022, 09:53
Подмосковные полицейские задержали в Дубне двух молодых людей 22 и 23 лет, которые подозреваются в сбыте мефедрона с помощью тайников-закладок, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
«У молодых людей при задержании изъяли мобильники с координатами мест закладок наркотиков. Полицейские на месте нашли 51 сверток с мефедроном», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
В квартире, где проживал один из мужчин, найдены более 150 свертков, а также пакет с мефедроном массой около 500 г и 15 рулонов изоленты.
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