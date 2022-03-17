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В Москве задержан обвиняемый в организации убийства в 2004 году
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Происшествия — 17 Марта 2022, 15:19
Столичные правоохранители задержали 49-летнего мужчину, обвиняемого в организации убийства гендиректора ОАО «Завод нестандартного оборудования» в Москве в 2004 году, рассказала РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Личность обвиняемого была установлена еще 17 лет назад, однако до настоящего момента ему удавалось скрываться от следствия в другой стране.
По данным следствия, в июне 2004 года обвиняемый организовал убийство гендиректора завода. В качестве исполнителя преступления он выбрал ранее судимого за тяжкие преступления мужчину, передал ему всю необходимую информацию о жертве и пообещал вознаграждение в размере 20 тыс. долларов, отдав половину суммы в качестве предоплаты.
Исполнитель убийства нашел сообщника, вместе с которым они установили наблюдение за жертвой в районе возле его дома.
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