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Мужчину подозревают в краже ювелирных украшений из квартиры в Балашихе
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Происшествия — 28 Марта 2022, 10:08
Жителя Балашихи задержали по подозрению в краже ювелирных украшений из квартиры на улице Пионерской, информируется на сайте ГУ МВД России по Московской области.
В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 51-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил ювелирные украшения, проникнув в ее квартиру на ул. Пионерской. Сумма ущерба составила более 38 тыс. рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 38-летний местный житель. Злоумышленник проник в помещение, повредив замок на входной двери.
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