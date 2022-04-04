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Никто не пострадал в результате крупного ДТП с участием 12 автомобилей в Люберцах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 4 Апреля 2022, 10:31
Вечером 3 апреля в подмосковных Люберцах произошло крупное ДТП с участием 12 автомобилей, в результате аварии никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Машины столкнулись на 2 км Егорьевского шоссе в сторону области. По словам очевидца происшествия, машины были сильно повреждены.
«Я проезжала мимо, когда авария уже произошла – в районе 20:15. Было столкновение более 10 машин, некоторые из них были в очень плачевном состоянии, с множественными повреждениями. Некоторые водители сидели в машине, другие стояли на улице», - сказала очевидец Екатерина.
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