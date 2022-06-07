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Двух людей сожгли заживо в доме в Наро‑Фоминском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 7 Июня 2022, 10:39
В доме в деревне Юшково Наро-Фоминского городского округа были обнаружены обгоревшие тела граждан 1976 и 1973 годов рождения, рассказали РИАМО в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
В рамках оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении убийства. Мужчина 1988 года рождения подозревается в поджоге дома, где спали погибшие.
Инцидент произошел после возникшей ссоры после совместного распития алкоголя.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.
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