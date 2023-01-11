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УФАС Подмосковья привлекло ООО «Репутация права» к административной ответственности
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Происшествия — 11 Января 2023, 11:13
Управление признало ООО «Репутация права» виновным в совершении административного правонарушения по части 2.6 статьи 19.5 КоАП, информирует пресс-служба УФАС Подмосковья.
«Поводом к возбуждению дела послужил факт неисполнения предписания, выданного Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) ООО "Репутация права" при организации и проведении торгов по реализации арестованного имущества», - говорится в сообщении.
Устранить допущенные нарушения ООО «Репутация права» должно было в десятидневный срок с момента размещения предписания на официальном сайте ФАС России в разделе «База решений».
В связи с неисполнением предписания в установленный срок на ООО «Репутация права» наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.
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