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QR-коды обеспечат законность выборов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 23 Августа 2017, 18:33
В МО на выборах 10 сентября используют QR-коды, что позволит сделать избирательный процесс более прозрачным, сообщила представительница областной администрации Ирина Коновалова.
Коновалова заметила, что во время выборов в Московской области на 670 избирательных участках задействуют системы обработки избирательных бюллетеней и на 330 участках задействуют QR-коды.
Сообщается, что месяц назад QR-код сделали неотъемлемой частью избирательного процесса. Первые государственные выборы пройдут в марте следующего года. Именно тогда и будет задействована новая технология. Там, где не будет возможности применить системы обработки бюллетеней, задействуют QR-коды. Этот способ позволит улучшить работу избирательных комиссий на участках, а также обеспечить прозрачность процесса.
Коновалова заметила, что сотрудников комиссий обучили работе с новой технологией.
Выборы депутатов в Московскую думу пройдут 10 сентября. Кроме того, в этот день будут выбраны представители муниципальных образований.
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