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Воробьев вручил свидетельства на получение соципотеки 28 учителям Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 24 Июля 2018, 15:46
Как рассказывает корреспондент РИАМО, губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил свидетельства на получение жилищной субсидии по подпрограмме «Социальная ипотека» 28 подмосковным учителям.
С начала года всего рассмотрено 184 заявки от специалистов сферы образования Подмосковья. Подпрограмма «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала её работы и до конца 2018 года свидетельства получат 119 специалистов сферы образования Московской области, в том числе 112 учителей и 7 воспитателей, рассказалм в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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