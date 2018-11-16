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Брынцалов пожелал «Молодой гвардии» не останавливаться на достигнутом и верить в свои силы
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Политика — 16 Ноября 2018, 13:21
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил «Молодую гвардию «Единой России» с годовщиной основания, поблагодарил ее членов за работу и пожелал всегда верить в свои силы.
Он отметил, что 16 ноября 2018 года исполняется 13 лет «Молодой гвардии «Единой России», организации, которая «смогла сплотить вокруг себя очень талантливых, ярких и умных ребят».
«Молодая гвардия «Единой России» – крупнейшая молодежная организация страны. Региональные отделения «Молодой гвардии» действуют в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации и объединяют примерно 170000 человек.
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