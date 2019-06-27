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Новым врип главы Лосино‑Петровского стал Иван Курданин
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 27 Июня 2019, 10:18
Как информирует пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области, что исполняющий обязанности главы подмосковного городского округа Лосино-Петровский Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий по собственному желанию.
Отмечается, что в городском округе Лосино-Петровский прошло заседание совета депутатов. И. о. главы городского округа Николай Сущенко прекратил исполнение полномочий главы по собственному желанию.
Депутаты возложили временное исполнение полномочий главы городского округа на первого заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский Ивана Курданина.
Николай Сущенко был назначен временно исполняющим обязанности главы Лосино-Петровского 24 мая.
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