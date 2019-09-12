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«Единая Россия» получила более 50% мандатов в большинстве округов Московской области
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 12 Сентября 2019, 12:12
Как рассказала секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Лидия Антонова, что в 16 из 27 городских округов партия «Единая Россия» получила более половины мандатов, за минувшие выборы она выиграла 309 мандатов.
Антонова подчеркнула, что у нас было предварительное голосование и мы - та партия, которая использует этот механизм на протяжении нескольких лет. Я считают, что это был первый положительный этап. Из 27 округов в 16 мы получили более 50% мандатов».
Помимо всего прочего, активное участие в минувшей кампании принимали представители молодого поколения.
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