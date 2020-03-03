03марта 2020
вторник
|
Наталья Адигамова стала министром имущественных отношений Подмосковья
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Политика — 3 Марта 2020, 12:08
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 3 марта на заседании регионального правительства представил нового министра имущественных отношений Подмосковья, которым стала Наталья Адигамова.
Воробьев отметил, что министром имущественных отношений назначена Адигамова Наталья Александровна, до этого она занимала должность заместителя министра.
Наталья Адигамова родилась в подмосковной Рузе. С отличием закончила Российский государственный социальный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Получила диплом юриста Московского университета МВД России.
С февраля 2019 года по февраль 2020 года министерством имущественных отношений Московской области руководил Владислав Коган. Он покинул пост по собственной воле.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +3 +5
вечером +1 +3 ночью +1 +3
Партнеры