02июля 2020
четверг
|
78,96% участников голосования в Подмосковье одобрили поправки в Конституцию РФ
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Политика — 2 Июля 2020, 10:31
Как информируется на сайте Избирательной комиссии Московской области, согласно предварительным итогам обработки бюллетеней на 08:15 четверга, 78,96% участников голосования в Подмосковье одобрили внесение поправок в Конституцию России, против высказались 20,12%.
Голосование по поправкам в Конституцию началось в России 25 июня и завершилось 1 июля.
В основной день голосования, 1 июля, в Московской области работали более 4,1 тысячи избирательных участков. Также было открыто порядка 1,5 тысячи мест для голосования на улице.
За ходом голосования в Московской области следили более 27 000 наблюдателей от региональной Общественной палаты.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +25 +27
вечером +19 +21 ночью +16 +18
Котировки
Партнеры