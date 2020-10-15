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Мособлдума обсудит реализацию нацпроектов на онлайн‑заседании в четверг
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Политика — 15 Октября 2020, 10:30
На заседании Мособлдумы, которое состоится в четверг, представят доклад о ходе реализации национальных проектов в Подмосковье, само заседание пройдет дистанционно, информируется на сайте регионального парламента.
Парламентариям уже знаком удаленный формат работы. Проблем с законотворческой деятельностью возникнуть не должно, отметил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил , что законодательная работа Мособлдумы строится на основе государственных программ, приоритетных задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию и на основе национальных проектов.
Брынцалов уточнил, что в этом году региональным парламентом был принят целый пакет законов, направленных на социальную поддержку, – помощь семьям с детьми, пожилым гражданам. Особое внимание уделяется и сферам образования, экологии, здравоохранения, благоустройства.
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