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Ивантеевку, Красноармейск и Пушкинский округ преобразовали в один муниципалитет
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Политика — 19 Ноября 2020, 12:57
Единый городской округ создадут на территории Ивантеевки, Красноармейска и Пушкинского городского округа Московской области, информирует корреспондент РИАМО.
Соответствующее решение приняла в четверг Мособлдума. Новое муниципальное образование будет называться «Городской округ Пушкинский Московской области».
«Объединение муниципальных образований осуществляется по инициативе совета депутатов городского округа Красноармейск и с согласия населения каждого из муниципальных образований, выраженного советами указанных муниципальных образований», — сообщил глава Ивантеевки Максим Красноцветов, представляя законопроект.
Он отметил, что оптимизация структуры административного управления позволит сократить сроки принятия решений. Также это даст положительный экономический эффект.
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