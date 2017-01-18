18января 2017
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Жители МО оплачивали две квитанции за коммунальные услуги
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 18 Января 2017, 02:24
Начиная со второй половины прошлого года жители пяти домов Апрелевки в Подмосковье получали две квитанции на оплату коммунальных счетов. Ежемесячно они платят по обоим счетам. О чем сообщают представители канала «360».
Ранее, весной жители единогласно передал контроль над домами от ТСЖ управляющей компании. Некоммерческое образование не признает постановления жильцов и отстаивает свои права на контроль. Выбранная управляющая компания нужной суммы средств не получает и не может взять на себя новые обязательства, чтобы предоставлять услуги жителям.
Как пояснил представитель областной Госжилинспекции Эдуард Сущенко, есть реестр многоквартирных домов, в котором можно проверить результаты собраний владельцев и внесение дома в реестр. Кроме того, тут отмечена информации о принадлежности той или иной УК к дому.
Владельцы на портале региональной госжилинспекции смогут узнать какая управляющая компания закреплена за домом. В результате инспекции выяснилось, что предыдущая компания работала нелегально.
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