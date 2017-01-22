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Москвичи не собираются платить штрафы дважды
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Января 2017, 02:41
В столице многие владельцы авто собрались в очередь к судебным приставам. Объясняется это нелегальным списанием средств за оплаченные квитанции.
Владельцы машин явились в судебные инстанции, чтобы подтвердить свою невиновность – продемонстрировать оплаченные квитанции и вернуть деньги, которые сняли незаконно.
В сети появился ролик, где видно, как ряд автомобилистов создал в районе отделения судебных приставов затор.
Владельцы авто явились в судебные инстанции, чтобы подтвердить свою невиновность – продемонстрировать оплаченные квитанции и вернуть деньги, которые сняли незаконно.
Жители столицы отмечают, что невзирая ни на что штрафные выписки они оплатили, приставы повторно подняли исполнительные производства, но владельцев авто об этом уведомить забыли.
Сообщается, что часть правонарушителей не знала об открытых производствах, некоторые узнали о долгах по заблокированным счетам.
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