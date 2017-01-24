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В МО появится 80 километров велотрасс
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Января 2017, 02:24
Около 80 километров велотрасс появится в Подмосковье в этом году. Должна быть построена первая дорога, которая соединит Подмосковье с Москвой, отмечают в пресс-центре Минтранса региона.
Сообщается, что городские образования в МО подготовили предварительные чертежи по развитию велодорожек.
По имеющимся данным, в этом году в регионе будет создана сеть велодорожек, длина которых составит 78 километров.
По сведениям пресс-центра, во второй половине года будет открыт долгожданный маршрут «Яуза», который организовало областное ведомство транспорта и городская администрация в Мытищи. Велотрасса, длина которой составит 15 километров, объединит Мытищи с метро «Медведково». В Подмосковье обустройство трассы завершено. Все велосипедисты с нетерпением ожидают открытия маршрута. В особенности горожане Мытищ, Королева.
Велотрассы будут обустроены в 40 городах области.
Ивантеевка и Долгопрудный лучше всего обустроили веломаршруты.
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