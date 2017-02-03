03февраля 2017
пятница
|
Проездные трех областей хотят объединить к чемпионату мира по футболу
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 3 Февраля 2017, 01:56
Карточку "Тройка", которую используют москвичи, карточку «Стрелка», которую используют в Помдосковье и
и карточку «Подорожник», которую используют жители Петербурга, намерены объединить к футбольному первенству. О чем представителям прессы сообщил глава Минтранса Святослав Иванов.
Как отметил Иванов, ранее вопрос обговаривался с коллегами из столицы. Обдумывали объединение трех электронных карточек – Москвы, Подмосковья и Петербурга. Ближе к началу футбольных соревнований, вопрос должен быть решен. Министр уверен, что инициатива должна быть реализована, так как значительное число объектов притянет массу людей.
Транспортная карточка «Тройка» - используется для оплаты проезда на любых типах транспорта столицы. На электронную карточку можно приобрести бумажные билеты тарифной сетки - "Единый", "90 минут" и проездные на пригородные поезда.
На транспортную карточку "Подорожник" в Петербурге покупаются любые актуальные нельготные проездные, рассчитанные на длительное время, включая единый проездной на осуществление поездок за определенную установленную сумму.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -18 -20
утром -15 -17 днем -11 -13
Партнеры