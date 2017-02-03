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Какие дачные постройки нужно оформлять?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 3 Февраля 2017, 01:59
Хозяева дачных построек в МО не на шутку обеспокоены аэросъемкой, которую организовали власти региона. Главная цель мероприятия – определить незаконные постройки, за которые не вносятся налоги. Некоторые переживают, что теплицу техника может зафиксировать за домик.
Аэросъемка дачных построек в Подмосковье проводилась еще три года назад. Сегодня никакая техника не занимается съемкой на дачном участке. Все это было сделано для того, чтобы сравнить реальные фото с имеющимися данными областного кадастра. Если на участке обнаруживалось незаконное строение, или оно было больше, чем отмечено в бумагах, владельцам направлялось повестка с требованием оформить объект и вносить за него оплату.
Стоит отметить, что на основе фото никакие решения не выносятся. Если нарушение определено при помощи фотосъемки, то к владельцу наведаются эксперты – служащие налоговой и БТИ.
Представители БТИ сообщают, что и во время рейдов имеют место ошибки – некапитальную постройку принимают за капитальную и требуют ее оформить. Экспертами зафиксировано 42 таких случая.
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