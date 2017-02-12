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В МО 750 миллионов рублей направят на благоустройство населенных пунктов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Февраля 2017, 01:46
750 миллионов рублей направят на развитие культурного и образовательного сектора, а также коммунального хозяйства. Соответствующие суммы выделят на эти цели в следующем году. Об этом заявили на канале «360».
Как пояснил представитель областной администрации Игорь Брынцалов, список намеченных целей – это реализация потребностей граждан, зафиксированных при общении депутатов с общественностью.
Как пояснил Брынцалов, средства будут выделены на обустройство населенных пунктов.
Игорь Брынцалов заметил, что если конкретизировать список намеченных мероприятий, то можно отметить возведение детских игровых комплексов, обустройство территорий в парках. Кроме того, будут благоустроены военные памятники.
На благоустройство некоторых населенных пунктов будет потрачено немало сил. К примеру, смену асфальтового покрытия и установку осветительных приборов.
Особое внимание будет уделено реставрации образовательных заведений – будет заменена кровля, окна и отремонтированы некоторые классы.
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