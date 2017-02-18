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Алкогольную продукцию в Дубне разметят специальными наклейками

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 18 Февраля 2017, 01:57

В первые дни месяца город охватила череда пожаров. Пострадало трое. Причины у всех пожаров разные. Как остановить происходящее?
Трое погибших за первые недели месяца – это небывалая ситуация для города.
Ситуация беспрецедентная. Рост пожаров был отмечен в Дубне в начале 2000-х. Тогда пострадало 12 человек. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод, что показатели еще будут расти. Чаще всего смертельные случаи от пожаров фиксируют в январе и ноябре. Власти надеются, что трагедии больше не будет. В Дубне немного частных домов. А возгорания обычно имеют место в частных пристройках. В Дубне частные дома – это современные строения с сигнализацией и пожары редкое явление.
Пожары чаще всего фиксировались ночью. В одном из случаев возгорание имело место в трехкомнатной квартире. О пожаре сообщила соседка, которая услышала неприятный запах. Спасатели отмечают, что причина возгораний –халатное обращение с огнем. Как правило, люди находились в состоянии алкогольного опьянения.


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