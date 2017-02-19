19февраля 2017
воскресенье
|
МО обеспечит дефицит строительных материалов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 19 Февраля 2017, 01:55
Европейские санкции не лучшим образом сказались на отечественном строительном рынке, столкнувшимся с рядом проблем. Слабость отечественной валюты ударила по строительному рынку – многие строительные компании приобретают материалы за границей, в результате расценки на них увеличились в несколько раз.
Сейчас рубль стабилизировался, однако докризисного значения еще не достиг. Если цены на материалы увеличиваются, то увеличиваются цены и на строительство. Конечно, расценки должны подняться и на квартиры, но продавцы сдерживают тарифы на одном уровне – это возможность реализовать построенные дома.
В итоге доход строительных компаний не превышает 10-15 процентов, что также не лучшим образом сказывается на рынке. Раньше девелоперы получали сто процентов чистого дохода.
В прошлом году рынок стройматериалов упал на 10 процентов. Об этом сообщил аудитор KPMG.
Как отмечают специалисты, в секторе элитного жилья стоимость одного квадрата не изменилась, что нравится покупателям.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
утром 0 -2 днем 0 +2
Котировки
Партнеры