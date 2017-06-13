17июня 2017
суббота
|
В Подмосковье заработал еще один парк отдыха
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 13 Июня 2017, 22:10
Еще один парк с лавочками и садом был открыт в Сергиевом Посаде 12 июня. Парк создавался на пустом месте недалеко от культурного комплекса «Дубрава», отметили в пресс-центре местной администрации.
Сообщается, что 12 июня в Сергиевом Посаде для отдыхающих открыта еще один парк отдыха. Парковая зона расположена в районе культурного комплекса «Дубрава». Место, которое длительное время пустовало, сейчас заставлено комфортабельными перголами, столиками для тенниса, все дорожки аккуратно вымощены, в скором времени начнут включать освещение. На возвышенности раскинулся прекрасный сад с яблонями. Малышам придется по душе лабиринт из зелени. К зоне отдыха прилегает парковка.
Парк для отдыхающих открыли в последний день работы фестиваля «Дубрава музыка» - ежегодной серии джазовых концертов. Присутствующие смогли услышать выступления молодых артистов, а также известного саксофониста Тимура Некрасова.
Как пояснил глава центра «Дубрава» Александра Миронова, зона отдыха обустроена на частные средства.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +14 +16
ночью +11 +13 утром +17 +19
Котировки
Партнеры