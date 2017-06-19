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В Котельниках решили обеспечить безопасность на игровых площадках

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Экономика — 19 Июня 2017, 21:41

Глава районной администрации Ирина Польникова распорядилась, чтобы соответствующие органы занялись вопросом обеспечения безопасности на игровых площадках.
Как сообщают представители пресс-центра районной администрации, на заседании 19 июня на повестку дня вышли вопросы содержания игровых площадок.
Как сообщила чиновница, ранее в администрацию поступило немало обращений от горожан на счет ненадлежащего ухода за игровыми комплексами. Польникова распорядилась, чтобы на территории игровых комплекса была обеспечена не только безопасность, но и чистота.
Кроме того, на заседании был поднята проблема нарушения спокойствия строителями, работающими ночью. Чиновница потребовала подготовить официальные распоряжения с просьбой ограничить строительство в нерабочее время.
Польникова обратила внимание и на восстановление порядка после проведения коммунальных работ. Имеется ввиду улица Железнодорожная, где поменяли коммуникации.


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