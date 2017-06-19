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Число желающих записаться на прием онлайн превысило отметку в 3,6 миллионов человек
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Экономика — 19 Июня 2017, 21:43
Жители Московской области записывались на прием к доктору онлайн больше 3,6 миллионов раз в этом году. О чем рассказали в пресс-центре зампреда городской администрации Ольги Забраловой.
В этом году посредством программы «Электронная регистратура» на прием зарегистрировались около 3,6 миллионов раз, рассказала Забралова.
Программа записи на прием к специалисту онлайн, как и другие типы сервисов в интернете доступны для использования на областном сайте госуслуг, сообщается в пресс-центре.
Годом ранее этим же интернет-сервисом воспользовались 3,1 миллиона раз. То есть записей стало на 15 процентов больше. Сервис записи к специалистам в режиме реального времени стал первой службой сектора здравоохранения. Сейчас все желающие могут воспользоваться и другими услугами на сайте, отмечается в материале.
Забралова пояснила, что проживающие в МО могут быть закреплены к больнице, могут вызвать специалиста на дом, могут найти аптечный пункт поблизости, могут дать оценку докторам и клиникам.
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