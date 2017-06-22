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10 процентов аварийного фонда в Московской области – панельные дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 22 Июня 2017, 12:31
Около десяти процентов аварийного жилья в регионе, которое собираются снести, приходится на пятиэтажные панельные дома, рассказала представительница строительного департамента Евгения Соколова.
Как отметила Соколова, панельные дома, которые будут сносить, это десять процентов всего аварийного фонда, который будут ремонтировать и обновлять.
В общей сложности в регионе числится 2,9 миллиона квадратов аварийного жилья. 1,4 миллиона квадратных метров подлежат сносу и расселению.
Кроме того, один миллион квадратных метров должен быть занесен в другие проекты. 157 000 – новый фонд, который причислен к аварийному в последние два года. Эти объекты сосредоточились в десяти населенных пунктах: Сергиев Посад, Клин и т.д. Проект расселения ветхого фонда власти намерены расширить в последующие два года. Кроме того, будет увеличен объем инвестирования. Включение этого жилья в программу расселения сделает МО единственной областью, которая определяют судьбу каждого ветхого строения.
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