23июня 2017
пятница
|
Путин требует закрыть полигон в Балашихе
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 23 Июня 2017, 12:02
Глава РФ требует закрыть полигон, на который жаловались местные.
Во время «прямой линии» с президентом жители Балашихи сообщили о полигоне, размеры которого увеличились до такой степени, что его заметно из космоса. Недалеко от полигона расположились жилые дома. Глава страны отметил, что претензии также следует предъявить к строителям, которые построили тут дом, уже после того, как образовался полигон. Путин пояснил, что проблема в скором времени будет решена.
Глава страны пояснил, что в регионе создадут три мусороперерабатывающих предприятия. Пять миллиардов рублей выделено на решение этой проблемы.
После проведенной проверки полигона выяснилось, что чиновники выдавали разрешение на застройку района многоэтажками.
После «прямой линии» глава региона Андрей Воробьев отметил, что свалка будет закрыта до 2021 года. В планах областной администрации изменить эти сроки и закрыть полигон как можно раньше.
Глава страны распорядился подготовить документы по полигону в сжатые сроки. На это выделен один месяц.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +11 +13 ночью +7 +9
Котировки
Партнеры