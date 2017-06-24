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Ссора Роскомнадзора и Telegram: в чем причина?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 24 Июня 2017, 12:21
Сотрудник аналитической компании Эльдар Муртазин уверен, что разногласия между представителями надзорного ведомства и мобильного приложения возникли не из-за проблем с безопасностью, а для того, чтобы был создан прецедент принятия в РФ иностранной компании.
Ссора возникла из-за угрозы представителя Роскомнадзора Александра Жарова заблокировать приложение. Жаров требует направить им необходимую информацию в срочном порядке, потому что больше времени раздумывать нет. Иначе приложение просто заблокируют в РФ.
Муртазин отметил, что эта ситуация – показательный прецедент. Чиновники хотят сделать из этого модель для подражания. Для того, чтобы было видно, как приложение приняло условия российской юрисдикции. Стоит обратить внимание на этот момент, так как проблема не в обеспечении безопасности.
Специалист отметил, принятый проект о распространении информации относится и к приложениям типа Telegram.
Главная трудность состоит в том, что офис приложения не в России. Если представители компании согласятся на выдвинутые условия, то признают принятие российской юрисдикции.
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