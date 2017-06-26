В МО рассмотрели эффективность работы органов местного самоуправления

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Июня 2017, 12:28
Представители министерства имущественных отношений проанализировали результаты работы по городским программам, по предоставлению земли многодетным.
Программа по отказу от малоэффективных городских предприятий, перевод услуг в электронную форму, снижение количества отказов в оказании госуслуг за прошедшее полугодие обговорили на расширенном совещании.
На заседании присутствовали замминистра имущественных отношений Алексей Вьюрков и Наталья Адигамова, а также представители районного аппарата, которые отвечают за представление госуслуг.
Одна из участниц встречи Наталья Адагимова сообщила всем присутствующим о том, что госуслуги активно переводятся в электронную форму. С начала лета возможность оформить услуги по земли могут все жители в регионе.
Власти разработали новый регламент, согласно которому будет уменьшен срок получения услуг, а также определены причины для возврата документов.
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