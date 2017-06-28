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В столице упростят установку вывесок
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 28 Июня 2017, 16:11
Процесс утверждения рекламных конструкций был упрощен в Москве по распоряжению главы города Сергея Собянина. Бизнесмены теперь могут направить обращение на рассмотрение проектов установки вывесок через интернет.
По распоряжению главы города, процесс утверждения рекламных конструкций был упрощен. Если вывески и подобные конструкции будут соответствовать установленным нормам, то разрешение не понадобится. В противном случае можно будет направить свое обращение на счет проекта размещения вывески в интернете. Чиновники внесли некоторые дополнения, которые позволят сделать их работу более эффективной.
Сообщается, что новые правки предполагают, что бизнесменам предоставят возможность устанавливать настенные конструкции в простенках между окнами. Кроме того, отмечается, что рекламные конструкции на крышах могут быть установлены, если владельцем строения является лицо, информация о котором указана на вывеске.
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