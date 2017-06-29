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Городская администрация намерена приобрести несколько сотен современных электричек
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Экономика — 29 Июня 2017, 15:50
Московская администрация собирается приобрести 250 современных электричек «Иволга» до 2030 года.
Покупка поездов будет осуществляться в рамках проекта модернизации подвижного состава пригородного сообщения. До 2030 будет закуплено 250 современных электричек, что составляет 2475 вагонов.
Сообщается, что электропоезда изготавливает завод «Трансмашхолдинг» (Тверь). Внешний вид вагонов и внутренняя обстановка разрабатывалась фирмой Integral Design and Development (Испания). Электричка рассчитана на то, чтобы перевозить пассажиров со скоростью 120 километров/час. Срок годности подвижного состава – 40 лет.
Электропоезд состоит из пяти вагонов, которые вмещают до 1250 пассажиров. Количество вагонов может меняться – от 4 до 14. Вагоны сконструированы таким образом, что не допускают манипуляций со стороны зацеперов. Между вагонами организован сквозной проход. Особые технологии наделяют электричку плавностью хода, сниженным на 30 процентов уровнем шума.
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