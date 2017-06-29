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Хозяева нежилой недвижимости, которая подлежит сносу, повысили цены
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Экономика — 29 Июня 2017, 15:52
Хозяева нежилой недвижимости в пятиэтажках, которые будут участвовать в программе по сносу аварийного жилья, повысили цену на аренду и недвижимость, чтобы их затраты были компенсированы в более высоких суммах, но популярностью это жилье не пользуется.
Вместе с владельцами жилых помещений, получить компенсацию намерены и хозяева нежилой недвижимости. В среднем цена на нежилую недвижимость на первых этажах, которые не участвуют в программе сноса аварийного жилья, равна 100 000 – 600 000 рублей за метр. Все зависит от района и удаленности метро. Те же владельцы, чья недвижимости принимает участие в программе снова аварийного жилья, требуют 500 000 – 1 000 000 рублей за метр. Что касается аренды, то в домах, которые не подлежат сносу, владельцы просят 10-30 000 рублей за метр в год. В домах, которые подлежат сносу, владельцы просят 40-100 000 рублей.
Как отмечают специалисты, это связано с тем, что хозяева недвижимости намерены получить более высокую компенсацию за свое жилье.
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