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В столице открыли самую вместительную школу на 1700 учащихся
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Экономика — 30 Июня 2017, 16:03
Глава Москвы Сергей Собянин представил наиболее вместительную школу в Троицком районе. Образовательное учреждение может принять 1700 учащихся.
Как отметил Собянин, это заведение самое вместительное не только в столице, но во всей стране. Подобных школ ранее не строили. Образовательные заведения сейчас создают по особым стандартам, чтобы все необходимые условия были обеспечены учащимся начальной, средней и старшей школы. В столице учащиеся должны получить качественное образование. По стандарту этойго заведения будут строится и другие образовательные учреждения.
В пресс-центре строительной компании отметили, что учреждение сможет вместить 1775 школьников. Территория школы занимает 26 000 квадратных метров. Проект обошелся в 1,8 миллиардов рублей. Школа строилась в районе ЖК «Москва А101» и «Скандинавия», чтобы все жители были обеспечены местами в новом образовательном заведении.
В здании будет игровая комната для учащихся начальных классов. Учащиеся средней и основной школы будут учится по классно-кабинетной системе.
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