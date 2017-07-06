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В Рузе заморожено возведение очистных конструкций
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Экономика — 6 Июля 2017, 00:47
Модернизация очистных конструкций идет с отставанием в Рузе. Рабочие Рузского района отстают от положенного графика на 14 дней, что связано с погодными условиями.
Современные очистные конструкции появятся в районе позже установленного срока. Рабочие не укладываются в рамки из-за непростых погодных условий. О чем сообщил в ходе проверки объекта глава района Максим Тарханов.
Он пояснил, что проинспектировал возведение очистных конструкций в Рузе. Выяснилось, что рабочие отстают от установленных сроков на 14 дней ввиду прошедшего недавно ливня. На стройке уверены, что отставание можно быстро наверстать. Отмечается, что объект, как и задумывалось будет готов к концу года.
Кроме того, стало известно, что инвестиции в объект составили 500 миллионов рублей, значительная часть которых выделена из госбюджета.
Тарханов считает прорывом участие района в проекте обновления очистных конструкций. Только 4 города в стране участвуют в этом проекте в этом году.
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