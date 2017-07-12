12июля 2017
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На территории Люберец благоустраивают дворы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Июля 2017, 01:10
На 40 придомовых территориях Люберец будет создано 1500 парковочных мест после реализации проекта по комплексному благоустройству в этом году, рассказал глава города Владимир Ружицкий.
В данное время коммунальщики продолжают работать над обустройством придомовых территорий в городском округе. В ближайшие недели будет создано 1500 парковочных мест.
В этом году проект реализуется в два этапа. Первая фаза фактически завершена. За это время восстановлено 19 придомовых территорий. Через 7 дней начнется вторая фаза, в рамках которой будет восстановлена 21 придомовая территория. К осени все строительные работы будут завершены.
Жители домов на собраниях собственников сами определили, где будут находится парковочные места. На всех придомовых территориях будут сохранены деревья и клумбы.
Кроме того, жители домов могут составить заявку на участие придомовой территории в плане ремонта в следующем году. Обработка заявок и составление плана на 2018 год пройдет в конце года.
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