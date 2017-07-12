12июля 2017
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В МО продолжают искать нелегальных перевозчиков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 12 Июля 2017, 01:12
Власти МО усилили методы борьбы с незаконными перевозчиками при помощи спецгруппы, которая была собрана в области, отмечают в пресс-центре областного минтранса.
Было принято решение собрать группу специалистов по обнаружению незаконных перевозчиков на территории МО. В составе группы представители Минтранса и дорожных служб, следственное управление и автонадзор.
Созданная группа будет работать над разрешением вопросов, которые возникают в процессе определения нарушителей, которые нарушают процесс осуществления пассажирских перевозок.
В прошлом году сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано 1068 нарушений в области пассажирских перевозок. На рассмотрение в суд направлено 7 заявлений, открыто судебное разбирательство 99 дел.
Оказание качественных услуг пассажирам – является приоритетным направлением для властей МО. Созданная группа позволит наладить контакт между правоохранительными и контролирующими инстанциями.
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