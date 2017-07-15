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В Одинцово построят индустриальный комплекс
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Июля 2017, 00:02
Современный индустриальный комплекс построят в поселке Жаворонковское в Одинцово, заявляют представители пресс-центра районной администрации.
По сведениям пресс-центра, глава районной администрации Андрей Иванов 14 июля обговорил с предпринимателями перспективы развития бизнеса в районе. Представитель «Управляющая компания СТД» Тагир Будников выразил заинтересованность «ЕПК» в расширении мощностей в районе. Приоритетным для себя участком компания выбрала зону возле поселка Жаворонковское.
В этом районе может быть разбит промышленный комплекс. Глава районной администрации отметил, что требуется официальная заявка от компании с объяснением по поводу того, что будет строится в этой зоне. Популярность промышленных парков сегодня как никогда высока. Благодаря им можно налаживать производство. Однако для развитие этого проекта требуется подтверждение финансовой состоятельности, пояснил Иванов.
Сообщается, что «ЕПК» собирается построить в поселке складской комплекс.
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