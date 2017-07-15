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Московские модельеры арендуют помещения для шоу-румов у городской администрации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 15 Июля 2017, 00:02
Согласно анкетирования «Конкурент-клуба», мастера по пошиву одежды чаще всего арендуют помещения для продвижения своего дела у муниципальных властей, отмечено на официальном ресурсе мэрии столицы.
Московские модельеры чаще всего берут в аренду помещения для организации магазинов и шоу-румов у городской администрации. Подтверждением тому является анкетирование представителей «Конкурент-клуба».
По словам представительницы ГБУ «СЦ-44» Натальи Кузиной, Москва открывает большие инвестиционные перспективы в области аренды и приобретения недвижимости для продвижения своего дела. Грамотно подобранное место – с удобным расположением, по доступной цене – разрешает большую часть проблем. Плюсом данной сделки является надежность собственника, и, конечно, прозрачность договоренности.
Помимо того, новички всегда могут воспользоваться частными и федеральными программами поддержки. К примеру, проектами Российского экспортного центра, лекциями известных модельеров, а также выступить с презентацией для представления инвестору.
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