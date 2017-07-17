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Больше 20 килограммов запрещенного сыра изъяли из столичного ТЦ «Радуга»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 17 Июля 2017, 22:25
Представители Россельхознадзора по Московской и Тульской областям зафиксировали продажу 21 килограмма запрещенного сыра, ввоз которого в РФ запрещен. На территории ТЦ в Москве запрещенный продукт был уничтожен, отмечают в пресс-центре департамента.
Сообщается, что во время оперативных мероприятий на территории столичного торгового комплекса «Радуга» специалисты зафиксировали продажу 21 килограмма сырной продукции, который изготовлен на территории Италии, Франции, Польши и Финляндии.
Согласно законодательным нормам, запрещенные к импорту продукты были изъяты из продаж и уничтожены в положенном порядке.
Три года назад в отношении РФ были установлены санкции. В ответ на это Россия ввела ответные санкции на импорт некоторых продуктов в соответствие законом, который позволяет реагировать на действия иностранных стран. В 2015 РФ продлила санкции. В прошлом ограничения продлили вплоть до конца текущего года.
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