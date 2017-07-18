18июля 2017
вторник
|
В МО проверят качество услуг и ценовую политику рынков
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Экономика — 18 Июля 2017, 21:57
Представители Минпотребрынка проанализируют рынки в области на предмет получения данных о качестве работы, а также сведений о ценовой политике, отмечают в пресс-центре департамента.
Инспекторы будут проверять рынки не на соответствие законодательству. Подобные проверки проводятся каждую неделю. Это регулярный контроль за выполнением норм законодательства в области торговли, а также обнаружение нелегальных объектов, отметил представитель ведомства Владимир Посаженников.
Он пояснил, инспекторам поставлена другая задача. Многие предприниматели сегодня, которые торгуют на рынке недовольны снижением покупательской способности.
Представители ведомства должны проанализировать как ведется работа на рынках, как определяется ценовая политика, что пользуется наибольшим спросом. Нужно понять, как рынки взаимодействуют с фермерами. Инспекторам нужно понять, требуется ли повышения качества торговли. К примеру, предложение дополнительных услуг – доставку продуктов на дом.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
ночью +13 +15 утром +16 +18
Котировки
Партнеры