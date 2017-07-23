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ОАК будет работать с «Росатомом»
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 23 Июля 2017, 16:50
Авиастроительная компания, беря во внимание все риски после разрыва отношений с Сименс, и скандал вокруг немецкой фирмы, собирается работать с другими поставщиками. О чем рассказал представитель компании Юрий Слюсарь на авиасалоне МАКС. Он заметил, что корпорация собирается работать с российскими поставщиками, в том числе с "Росатомом".
Слюсарь рассказал, что корпорация продолжает сотрудничать с Сименс. Они поставляют системы, в которых корпорация проектирует авиатехнику. Конечно, риск разрыва отношений с немцами остается. Представители компании обращают внимание и на продукты отечественных компаний, включая «Росатом». Они предлагают радикальные и современные решения, которые рассчитаны под промышленные предприятия. То есть корпорация ищет новые решения, не замыкается на ком-то одном.
С Сименс корпорация работает давно. Это мировая компания и ОАК не хотелось бы иметь проблем в работе с ними.
Скандал разгорелся вокруг стройки ТЭС в Крыму, куда немецкая компания якобы поставила 4 турбины, что нарушило санкционный режим Европы против РФ.
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