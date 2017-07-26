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В Москве благоустроили 50 процентов набережных
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Экономика — 26 Июля 2017, 14:48
Проект «Моя улица» реализован фактически наполовину на трех набережных в столице, сообщают в городской мэрии.
Реконструкция набережных в Москве продолжается. Краснопресненская, Саввинская, Ростовская набережные оформлены больше, чем наполовину. Все ремонтные работы будут завершены к юбилею города.
На нескольких набережных завершили укладку тротуарного покрытия, земельные работы и установку трубопровода. Рабочие занимаются ремонтом водостоков, установкой плитки, монтажом бордюров и ливневок. На улицах будут установлены современные ливневые стоки.
Строительные мероприятия подходят к концу, скоро рабочие перейдут к укладке асфальта.
По завершению благоустройства набережных, они будут включены в современный прогулочный комплекса возле Москвы-реки. Больше 50 000 тротуаров выложат плиткой. Пешеходные дорожки будут увеличены до 7,5 метров. Рабочие разместят триста новых осветительных приборов. Сотню будет установлена на пешеходных дорожках.
Вдоль тротуаров разобьют зеленые насаждения.
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